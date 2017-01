POL-HA: Einsatzlage in der Silvesternacht

Hagen (ots) - In der Silvesternacht vom 31.12.2016, 20.00 Uhr, bis zum 01.01.2017, 06.00 Uhr musste die Polizei Hagen insgesamt 106 Einsätze wahrnehmen. Gravierende Ereignisse, insbesondere wie in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln, konnten im Stadtgebiet zum Glück nicht festgestellt werden. Insgesamt wurde die Polizei zu fünf Körperverletzungsdelikten gerufen. Des Weiterhin kam es in der Nacht zu geringfügigen Sachbeschädigungen, begangen u. a. durch fehlerhaftes Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Weitere Eigentumsdelikte wurden der Polizei nicht gemeldet.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell