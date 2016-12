POL-HA: Betrunkener Mann beschädigt Auto - aufmerksamer Zeuge informiert die Polizei

Hagen (ots) - Am Donnerstag beobachtete ein 33-jähriger Zeuge gegen 20.45 Uhr einen Mann, der offensichtlich betrunken bei Rotlicht den Bergischen Ring in Richtung Augustastraße überquerte. Plötzlich holte der Mann einen spitzen Gegenstand aus der Tasche und ritzte den Lack auf der Fahrerseite eines in der Augustastraße geparkten Mercedes auf. Der Zeuge folgte dem Mann und sah, dass er in der Obergeschosswohnung eines Hauses in der Augustastraße verschwand. Zwischenzeitlich informierte der 33-Jährige die Polizei und wies hierbei auch auf den Aufenthaltsort des Mannes hin. Die Beamten trafen den 35-jährigen Täter in seiner Wohnung an. Obwohl er eindeutig wiedererkannt wurde, stritt er die Tat ab. Um weitere Straftaten auch innerhalb der Familie des 35-Jährigen zu verhindern, wurde er zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt.

