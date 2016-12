POL-HA: Wohnungseinbruch in Hohenlimburg

Hagen (ots) - Am Donnerstag verließ ein 32-jähriger Mann gegen 17.50 Uhr seine Wohnung in der Mozartstraße. Als er nach nur gut einer Stunde gegen 18.55 Uhr zurückkehrte, erlebte er eine böse Überraschung. Bislang unbekannte Einbrecher hatten das Küchenfenster der Erdgeschosswohnung aufgehebelt. Sie verschafften sich auf diesem Wege Zugang in die Wohnung und durchsuchten alle Räume. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was die Einbrecher mitgehen ließen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

