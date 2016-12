POL-HA: Autofahrer prallt mit Radfahrerin zusammen

Hagen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Altenhagener Straße wurde eine 72-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Ein 74-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr gegen 12.30 Uhr die Altenhagener Straße und beabsichtigte nach links in die Düppelstraße abzubiegen. Hierbei übersah er die 72-Jährige, die mit ihrem Fahrrad die Altenhagener Straße in Gegenrichtung befuhr. Die Frau wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte im Anschluss zu Boden. Sie wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei bitte Zeugen des Unfalls um sachdienliche Hinweise unter der 02331 - 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell