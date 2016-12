POL-HA: Streitigkeiten zwischen Fußgänger und Autofahrer - Zeugen gesucht

Hagen (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger eskaliert. Die Versionen der Beteiligten unterscheiden sich aber deutlich. Gesichert ist, dass ein 78-jähriger Opel-Fahrer gegen 14.15 Uhr mit seinem Wagen die Hermannstraße entlang fuhr. Zwischen der Friedensstraße und der Altenhagener Straße wollte dann ein 27-Jähriger zusammen mit seiner 19-jährigen Freundin die Straße überqueren. Der 78-Jährige bremste sein Fahrzeug ab und dann gehen die Aussagen der Beteiligten auseinander. Der 27-Jährige und seine Freundin gaben an, dass beide die Fahrbahn schon fast überquert hätten, als der Opel-Fahrer plötzlich stark Gas gegeben habe. Nur durch Glück seien sie nicht von dem PKW erfasst worden. Der 78-Jährige habe daraufhin eine Vollbremsung gemacht, sei ausgestiegen und habe dem 27-Jährigen mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Dieser sei daraufhin so wütend gewesen, dass er vor die Rückleute des Opel getreten und diese beschädigt habe. Der 78-Jährige Opel-Fahrer schilderte der Polizei den Sachverhalt ganz anders. Er habe das Pärchen über die Straße gehen lassen wollen. Da diese aber nicht losgegangen seien, habe er wieder leicht Gas gegeben. In diesem Moment seien die Beiden jedoch plötzlich losgegangen. Der 78-Jährige musste daraufhin sein Fahrzeug stark abbremsen. Vor Wut habe der 27-Jährige dann gegen den Opel geschlagen. Aufgrund dessen sei der 78-Jährige aus seinem Wagen ausgestiegen und es sei zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen. Als er sich der Senior dann wieder in seinen Wagen gesetzt habe um loszufahren, habe der 27-Jährige gegen die Rückleuchte des Opel getreten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise bitte unter der 02331 - 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell