POL-HA: Lenkrad aus Audi geklaut

Hagen (ots) - Ein 61-jähriger Autofahrer stellte seinen schwarzen Audi am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Böcklerstraße ab. Bei seiner Rückkehr am Mittwoch um 08.30 Uhr bemerkte er, dass die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen war. Bislang unbekannte Autoaufbrecher hatten das Lenkrad ausgebaut und entwendet. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

