POL-HA: Einbruch in Arztpraxis

Hagen (ots) - Unbekannte Täter brachen über die Weihnachtsfeiertage in eine Arztpraxis in der Möllerstraße ein. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich hierüber Zugang zu dem Gebäude. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Schränke. Angaben zur Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen noch nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der 02331 - 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell