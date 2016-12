POL-HA: Zeugen geben Hinweis auf betrunkenen Autofahrer

Hagen (ots) - Heute (Mittwoch) wählten zwei Zeugen gegen 02.50 Uhr den Notruf der Polizei und gaben an, dass soeben ein Mann offensichtlich betrunken aus einem Mercedes in der Arndtstraße gestiegen und weggegangen sei. Als die Polizisten in der Arndtstraße eintrafen, bemerkten sei einen blauen Mercedes CLK 230, der dort entgegen der Fahrtrichtung eingeparkt war. Das Auto hatte vorne links einen Platten und wies frische Unfallspuren auf. Bei der anschließenden Fahndung traf die Polizei in der Bülowstraße einen jungen Mann im Alter von 20 Jahren und seine 21-jährige Begleiterin an. Die Überprüfung des Pärchens ergab, dass es sich bei dem jungen Mann um den Sohn der Fahrzeughalterin des beschädigten Autos handelte. Er stritt zunächst ab, mit dem Mercedes gefahren zu sein. Der 20-Jährige verstrickte sich jedoch zunehmend in Widersprüche und gab letztendlich zu, mit dem Auto gefahren zu sein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob und wo der Mercedes in einen Unfall verwickelt war. Da der 20-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Außerdem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein. Der Mercedes wurde zur Spurensicherung abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

