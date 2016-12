POL-HA: Einbruch in Firma und Kaffeeautomaten aufgeflext

Hagen (ots) - Unbekannte Täter drangen am frühen Morgen des 2. Weihnachtsfeiertags gewaltsam in eine Firmengebäude in der Buschmühlenstraße ein. Dort brachen sie mit einer Flex und einem Hammer zwei Kaffeeautomaten gewaltsam auf und entnahmen die Geldkassetten. Das gestohlene Bargeld beläuft sich auf einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Videoüberwachung wird derzeit durch die Hagener Kripo ausgewertet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der 02331 - 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell