POL-HA: Versuchter Einbruch in Wehringhausen

Hagen (ots) - Am Montag verließ ein 38-jähriger Hagener gegen 16.50 Uhr seine Wohnung in der Schumannstraße. Er kehrte um 20.05 Uhr zurück und stellte fest, dass die Terrassentür im oberen Bereich offen stand. Außerdem hatte die Alarmanlage ausgelöst. Den Einbrechern war es jedoch nicht gelungen, in die Wohnung einzudringen. Wahrscheinlich fühlten sie sich durch die Alarmanlage gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

