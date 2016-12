POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen (ots) - Am Heiligabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer die Feithstr. in Richtung Hagen-Boele und wollte an der Kreuzung Feithstr./Fleyer Str./Hoheleye in die Fleyer Str. nach links einbiegen. Hierbei achtete er nicht auf einen PKW-Nissan, der die Feithstr. in Richtung Autobahnzubringer A 46 befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Eine 78-jährige Mitfahrerin im PKW-Nissan verletzte sich hierbei leicht und wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Dies konnte sie nach ambulanter Behandlung zum Glück schnell wieder verlassen. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch eine Abschleppfirma abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 11000,-EUR.

