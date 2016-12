POL-HA: Einbrecher versuchen vergeblich, ein Fenster aufzuhebeln

Hagen (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher versuchten am Donnerstag vergeblich, das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Am Kolfacker aufzuhebeln. Die Bewohner hatten das Haus gegen 09.00 Uhr verlassen und kehrten um 18.40 Uhr zurück. Hierbei stellten sie fest, dass ihr Küchenfenster Hebelspuren aufwies. Den Einbrechern gelang es jedoch nicht, das Fenster aufzubrechen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

