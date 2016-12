POL-HA: Pkw-Aufbruch im Hinterhof

Hagen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag kletterten Fahrzeugaufbrecher in der Kölner Straße auf den Innenhof eines Möbelgeschäfts und hebelten dort einen Firmenwagen auf. In dem Fahrzeug, einem VW-Bus, befanden sich jeweils in Koffern ein Akku-Schrauber und eine Bohrmaschine. Der Wert der Beute und der Sachschaden addieren sich auf deutlich über 1000 Euro. Hinweise bitte an die 986 2066.

