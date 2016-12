POL-HA: Ladendieb mit präparierter Tasche erwischt

Hagen (ots) - Ein 35-jähriger Mann ist am Donnerstagmittag einem aufmerksamen Ladendetektiv bei einem Diebstahl aufgefallen. Der Essener ging mit mehreren Bekleidungsstücken in der Hand in einem Bekleidungsgeschäft in der Weststraße in eine Umkleidekabine. Kurze Zeit später kam er wieder heraus und trug lediglich eine Umhängetasche bei sich. Nachdem der 35-Jährige den Kassenbereich verlassen hat wurde er durch den Ladendetektiv angesprochen. Dieser stellte mehrere Bekleidungsstücke in der eigens für Ladendiebstähle präparierten Tasche des Diebes fest. Er bekam ein Hausverbot und wurde zudem angezeigt.

