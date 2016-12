POL-HA: Einbrecher erbeuten Zigaretten und Scampis

Hagen (ots) - Beim Einbruch in ein Restaurant in Haspe haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag ungewöhnliche Beute gemacht. Die Täter brachen zunächst mit großer Gewalt eine rückwärtige Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Lokal an der Enneper Straße. Dann hebelten sie einen Zigarettenautomaten auf packten eine noch nicht näher bestimmte Menge der Schachteln ein und aus einer Kühltruhe schnappten sie sich fünf Kilo Tiefkühlscampis. Hinweise bitte an die 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell