POL-HA: Einbruch in Kindergarten

Hagen (ots) - Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in einen Kindergarten in der Stadionstraße eingebrochen. Nachdem sie eine Tür aufgebrochen haben, durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der 02331 - 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell