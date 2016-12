POL-HA: Estrichpumpe gestohlen

Hagen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Estrichpumpe gestohlen. Der Eigentümer hat diese am Mittwoch in der Loxbaumstraße abgestellt. Bei dem Gerät handelt es sich um einen einachsigen Anhänger mit dem Kennzeichen HA-TW 2013 und der orangefarbenen Aufschrift "Topp Estriche". Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Wer kann sachdienliche Hinweis zum Verbleib der Estrichpumpe geben? Bitte unter der 02331 - 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell