POL-HA: Handyraub in der Innenstadt

Hagen (ots) - In der Nacht zu Freitag wurde eine junge Frau in der Hagener Innenstadt Opfer eines Raubüberfalls. Gegen 02.45 Uhr befand sich die 35-Jährige zu Fuß auf der Körnerstraße. Unvermittelt umklammerte sie ein bislang unbekannter Mann von hinten, griff sich das Mobiltelefon aus ihrer Jackentasche und stieß sie danach zu Boden. Der Räuber flüchtete in Richtung Mark E, er ist etwa 40 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hat ein schmales Gesicht und eine spitze Nase. Er trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Strickmütze mit einem breiten weißen Rand. Bei der Tat verletzte sich die Frau leicht, eine sofortige medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Die erste Fahndung der alarmierten Polizeibeamten verlief ohne Erfolg. Hinweise im Zusammenhang mit dem Überfall bitte an die 986 2066.

