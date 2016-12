POL-HA: Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck

Hagen (ots) - Fette Beute machten unbekannte Einbrecher im Verlauf des Mittwochs. Sie brachen die Wohnungstür eines Mehrfamilienhause in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf. Im Anschluss durchwühlten sie zwei Schlafräume. Dort stahlen die Unbekannten Schmuck für mehrere tausend Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen waren gegen 11.00 Uhr drei junge Frauen im Flur des Hauses aufgefallen, die sich verdächtig verhielten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der 02331 - 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell