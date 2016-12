POL-HA: Diebe klauen Lenkrad und andere Teile an BMW

Hagen (ots) - Am Mittwoch kehrte eine 28-jährige Hagenerin gegen 18.00 Uhr zu ihrem in der Eickertstraße geparkten BMW zurück. Sie hatte das Auto dort in der Nacht zuvor abgestellt. Bislang unbekannte Diebe hatten in diesem Zeitraum zunächst das Schloss aus der Fahrertür entfernt. Anschließend bauten sie das Lenkrad mit Airbag aus. Außerdem ließen die Diebe noch die vordere Stoßstange mit Scheinwerfern und die Dachantenne mitgehen. Die 28-Jährige teilte mit, dass auch noch 12 Wasserflaschen aus dem Kofferraum fehlten. Der Gesamtschaden war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht konkret zu beziffern Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell