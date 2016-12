POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus

Hagen (ots) - Am Mittwoch verließ ein 37-jähriger Hagener gegen 16.30 Uhr sein Einfamilienhaus in der Overbergstraße. Er kehrte um 18.05 Uhr zurück und bemerkte, dass ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufgehebelt war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich auf diesem Wege Zugang in das Gebäude verschafft. Die Täter durchsuchten alle Räume und öffneten Schränke sowie Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was die Einbrecher mitgehen ließen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

