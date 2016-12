POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und EC-Kartenbetrug

Hagen (ots) - Bereits am 22.Juli wurde eine 35 Jahre alte Frau Opfer eines Portemonnaie-Diebstahls. Ein bislang unbekannter Täter entwendete der Geschädigten die Börse nach einem Gaststättenbesuch und setzte wenig später die so erlangte EC-Karte an einem Geldautomaten in der Haldener Straße ein. Er belastete das Konto mit über 800 Euro, wurde dabei allerdings von der Überwachungskamera fotografiert. Mittlerweile erließ ein Gericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter bitte unter 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell