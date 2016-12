POL-HA: Zeuge beobachtet drei Einbrecher

Hagen (ots) - Am Dienstag vernahm ein 44-jähriger Hagener gegen 18.30 Uhr verdächtige Geräusche vom Balkon seines Nachbarn in der Straße Märkischer Ring. Der Zeuge schaute nach und sah, dass sich drei Männer auf dem Balkon befanden. Die Männer versuchten, eine Balkontür aufzuhebeln. Nachdem die Einbrecher den Zeugen bemerkt hatten, kletterten sie von dem Balkon nach unten. Einer der Einbrecher stürzte ab und verletzte sich am linken Bein. Seine Mittäter halfen ihm auf. Gemeinsam flüchteten die Einbrecher in Richtung Wittekindstraße. Der 44-Jährige nahm die Verfolgung auf. Als einer der Einbrecher ein Messer in seine Richtung hielt, brach er die Verfolgung ab. Die anschließenden Ermittlungen der Kripo ergaben, dass die Einbrecher über eine Tanne auf den Balkon im Obergeschoss gelangten. Dort versuchten sie, mit einem Hebelwerkzeug die Balkontür aufzubrechen. Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden: Sie sind 25 bis 33 Jahre alt und haben eine normale Statur. Alle Männer hatten dunkle Kopfbedeckungen. Zwei von ihnen waren zur Tatzeit dunkel gekleidet. Der dritte Einbrecher trug eine helle Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell