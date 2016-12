POL-HA: Handtaschenräuber von Zeugen gestellt

Hagen (ots) - Am Dienstagmorgen beging ein 35 Jahre alter Mann in der Innenstadt innerhalb weniger Minuten zwei Raubdelikte. Gegen 09.00 Uhr verließ eine 27-jährige Frau einen Discounter in der Elberfelder Straße, als ihr unvermittelt ein Mann den Rucksack vom Rücken riss und weglief. Die junge Frau verfolgte den Täter, konnte nach wenigen Metern ihr Eigentum greifen und festhalten. Der Täter schlug ihr dabei gegen die Schuler und trat sie gegen den Oberschenkel, ließ dann aber von seinem Opfer ab und flüchtete ohne Beute in die Bergstraße. Hier erfolgte nur wenige Minuten später die zweite Attacke, als der Räuber einer 24-Jährigen Frau die Handtasche von der Schulter riss und trotz Gegenwehr der Geschädigten damit flüchten konnte. Auch hier kam der Täter mit der Beute nur wenige Meter weit. Ein ebenfalls 35 Jahre alter Zeuge hatte aus seinem parkenden Auto heraus den Vorfall beobachtet, den Räuber schnell eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der erfolglose Räuber ist bereits etliche Male durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten und gegen ihn lag wegen Schwarzfahrens noch einen Haftbefehl über 77 Tage vor. Nach den beiden aktuellen Taten erfolgte nun seine Festnahme, er kam nach seiner Vernehmung ins Gefängnis, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell