POL-MG: Aachener Straße nach Verkehrsunfall mit Personenschaden gesperrt

Mönchengladbach (ots) - Am Montag ereignete sich gegen 15.30 h auf der Aachener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann befuhr vorschriftsmäßig den Radweg stadtauswärts. Auf der Fahrbahn fuhr zur gleichen Zeit ein 41-jähriger mit seinem Toyota ebenfalls stadtauswärts. Der Fahrer wollte an der Einmündung St.-Michael-Platz nach rechts abbiegen und missachtete den Vorrang des Radfahrers. Dieser kam zu Fall und verletzte sich derart, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Die Aachener Straße wurde beidseitig für ca. 40 Minuten im Bereich der Unfallstelle gesperrt, betroffen waren insbesondere der einsetzende Berufsverkehr und der öffentliche Personennahverkehr.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 29 30

Fax: 02161/29 29 39

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell