POL-MG: Betrunken mit dem Auto zur Polizeiwache gefahren

Mönchengladbach (ots) - Gestern wurde eine 79-jährige Frau um 15:40 Uhr auf der Polizeiwache in Rheydt vorstellig. Bei dem Gespräch bemerkte die Polizeibeamtin, dass die Dame offensichtlich nicht unwesentlich alkoholisiert war. Was zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt war, war die Tatsache, dass die Frau die Anreise zur Wache mit dem Auto bestritten hatte.

Nach dem Ende des Gesprächs verließ die Frau die Wache und die Polizistin sah, dass sie auf dem Parkplatz auf der Fahrerseite eines Autos einstieg. Sofort hinzueilende Polizisten konnten die Frau, die bereits den Motor gestartet hatte, an der Abfahrt hindern. In dem anschließenden Gespräch musste sich die Frau aufgrund von alkoholbedingten Gleichgewichtsstörungen mehrfach am Auto festhalten. Sie bestätigte, dass sie mit dem selbigen zur Wache gekommen war.

Der Mönchengladbacherin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.(cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell