POL-MG: Versuchter Einbruch Grünstraße - Bewohnerin vertreibt Einbrecher

Mönchengladbach (ots) - Auf der Grünstraße in Odenkirchen versuchte am Montag gegen 19:20 Uhr ein bislang Unbekannter in ein Einfamilienhaus einzudringen.

Um sich zu vergewissern, dass niemand zu Hause ist, klopfte und klingelte er zunächst mehrmals an der Haustüre.

Als ihm nicht öffnet wurde, ging er zur Tat über und versuchte die rückwärtige Terrassentüre, vermutlich mit einem Schraubendreher, aufzuhebeln.

Eine Hausbewohnerin war aber doch anwesend und hatte das Klingeln und Klopfen lediglich ignoriert. Als sie sich ins Erdgeschoss begab, bemerkte sie der Einbrecher und flüchtete sofort vom Ort.

Er wird auf 17 bis 18 Jahre geschätzt, ist etwa 160 klein und schlank, von osteuropäischer Erscheinung mit auffallend großen, dunklen Augen. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, einem blauen oder schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Basecap.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell