POL-MG: Unbekannte stehlen Auspuffanlagen von Sprintern

Mönchengladbach (ots) - Als der Fahrer eines Mercedes Sprinter am vergangenen Montag auf der Bettrather Straße in Höhe der Beethovenstraße in den Wagen stieg und ihn startete, war der ungewöhnlich laut.

Der Fahrer stellte dann fest, dass im Laufe des vergangenen Wochenendes die komplette Auspuffanlage, einschließlich des Katalysators, von Unbekannten abmontiert und gestohlen worden war.

Das Gleiche geschah an einem Sprinter, der auf der Antonstraße geparkt war. Auch hier montierten Unbekannte die Auspuffanlage ab, diesmal sogar einschließlich des sogenannten Krümmers, einem Verbindungsstück zwischen Motorblock und Auspuff.

Die Tatzeiten liegen bei beiden Fahrzeugen zwischen dem vergangenen Samstag und Montag.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere gemachte Beobachtungen, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

