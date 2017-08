POL-MG: Trickdiebstahl in Wohnung

Mönchengladbach (ots) - Am Montagvormittag ist eine 83 Jahre alte Frau zum Opfer eines Trickdiebstahls in ihrer Wohnung auf der Preyerstraße geworden. Ein Trickdieb klingelte gegen 10 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin und gab vor, dass er zu seiner angeblich im gleichen Haus wohnenden Mutter wollte, diese aber nicht zu Haus wäre. Der Unbekannte fragte die gutgläubige Frau, ob er bei ihr telefonieren dürfte und verschaffte sich damit Zutritt in ihre Wohnung. Dort bat er sie, ihm Bargeld zu leihen und fragte nach einem Glas Wasser, welches die Dame ihm aus der Küche holte. Nachdem der Mann verschwunden war, stellte die 83-Jährige fest, dass ihr gesamtes Bargeld gestohlen war. Der Tatverdächtige war etwa 30 Jahre alt, 175 cm groß und dunkel bekleidet. Er hatte kurze dunkle Haare, ein auffallend pickeliges und vernarbtes Gesicht und sprach mit einem ausländischen Akzent. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, die mit dieser Tat in einem Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/ 290. Weiterhin weist die Polizei darauf hin, grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Im Zweifelsfall sollte über den Notruf 110 die Polizei kontaktiert werden. (ha)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell