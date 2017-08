POL-MG: schwerer Verkehrsunfall im Bereich Grenzlandstadion

Mönchengladbach (ots) - Am Montagabend ereignete sich gegen 23.00 h auf der Brucknerallee ein leichter Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Zunächst sprachen beide Beteiligte, ein Mönchengladbacher und eine Niederländerin, am Fahrzeug der Frau miteinander. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr die Frau plötzlich los. Der Mann hielt sich an dem Fahrzeug fest. Er wurde über 100 Meter bis zum Kreisverkehr Breite Straße mitgeschleift. Hier fuhr das Fahrzeug gegen die Bebauung im Kreisverkehr und war dann nicht mehr fahrbereit. Der Mönchengladbacher erlitt Frakturen an den Beinen und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die Niederländerin wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung zur Polizeiwache in Rheydt verbracht. Die Ermittlungen zum Geschehen und zur Ursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell