POL-MG: Einbrecher stehlen Zigarettenstangen

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Samstag, 08:00 Uhr und Montag, 06:00 Uhr stahlen Einbrecher Zigarettenstangen in niedriger vierstelliger Höhe.

Hierzu brachen sie auf bisher ungeklärte Weise in ein Speditionslager auf der Straße Wetschewell in Odenkirchen ein. Anschließend flüchteten sie mitsamt der Tabakbeute in unbekannte Richtung.

Wer hat Beobachtungen zu verdächtigen Personen und / oder Fahrzeugen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei unter 02161-290. (cw)

