POL-MG: Einbruch in Reihenhaus

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter gegen 01:15 Uhr in ein Reihenhaus auf der Straße "Am Steinberg" ein, während die Bewohner schliefen. Hierzu hebelten sie die Haustür gewaltsam auf. Sie begaben sich ins Untergeschoss und stahlen von dort ein neues graues Trekkingrad des Herstellers KTM, Typ Life Tourlight. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

