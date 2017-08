POL-MG: Dieb verletzt 40-Jährige

Mönchengladbach (ots) - Gestern wollte eine 40-jährige Frau am Gleis 4 des Hauptbahnhofs Mönchengladbach um 07:15 Uhr in den Zug einsteigen. Als sie ein Ziehen an der Handtasche spürte drehte sie sich um und sah, dass der Reißverschluss offen war und ihr iPhone fehlte. Gleichzeitig bemerkte sie, wie ein Mann eilig eine Hand hinter seinem Rücken verbarg und weg lief.

Die Frau rannte dem Dieb hinterher. Als sie ihn kurz vor der Treppe eingeholt hatte, drehte sich der Täter um und schubste sie derart, dass die Frau zu Boden fiel. Dann flüchtete er weiter mitsamt gestohlenem Handy in Richtung des Bahnhofausgangs "Europaplatz". Die Frau wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Der Täter wurde als ca. 18-20 Jahre alter, etwa 1.85m großer, schlanker und dunkelhäutiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine mittelblaue Daunenjacke sowie eine dunkelblaue Jeans und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief negativ, ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell