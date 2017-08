POL-MG: Bewaffneter Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntagabend hat ein bislang unbekannter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tankstelle an der Kreuzung Volksbadstraße / Neusser Straße überfallen. Er flüchtete anschließend, zwischen wartenden Autos hindurch laufend, stadteinwärts in Richtung Neusser Straße.

Um 20:10 Uhr betrat der Mann mit einem Motorradhelm mit verspiegeltem Visier auf dem Kopf den Verkaufsraum und bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe. Diese lud er dabei einmal durch. Er forderte den Angestellten auf, Geld aus der Kasse in eine mitgeführte Plastiktüte zu tun. Nachdem er die Plastiktüte mitsamt Bargeld wieder genommen hatte, verließ er die Tankstelle, lief über den Parkplatz und weiter über die Straße stadteinwärts in Richtung Neusser Straße. Zeugenaussagen zufolge lief er dort zwischen verkehrsbedingt wartenden Autos entlang.

Eine unmittelbar veranlasste Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Der Täter konnte als vermutlich höchstens 1.70 m großer Mann von unbekanntem Alter und schlanker Statur beschrieben werden. Er sprach akzentfreies Deutsch. Auffällig war der moderne, vermutlich grauschwarze Helm mit Streifenmuster. Die von ihm mitgeführte Plastiktüte war weiß und mit einem bislang unbekannten Aufdruck versehen. Die Waffe, mit der er den Mitarbeiter durchgängig bedrohte, war grau oder schwarz.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat oder dem Täter in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. Insbesondere die Insassen der erwähnten Autos werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell