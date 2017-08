POL-MG: Einbrüche in Bürogebäude

Mönchengladbach (ots) - In einem Bürogebäude auf der Egerstraße in Heyden ist es vergangenes Wochenende zu zwei Einbrüchen in Büros und einem Einbruch in eine Praxis gekommen.

Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 07:55 Uhr gelangten die Täter auf bisher unbekannte Weise in das Gebäude. Hier öffneten sie durch Eintreten und Aufbrechen gewaltsam die Türen zu den genannten Geschäftsräumen und durchsuchten diese. Es wurden mehrere technische Geräte gestohlen. Anschließend konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei unter 0216-290. (cw)

