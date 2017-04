POL-MG: Flüchtiger Ladendieb konnte gestellt werden

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch um 13:45 Uhr hat ein 21jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft auf der Hindenburgstraße drei Jacken gestohlen. Als der Ladendetektiv den Tatverdächtigen nach Verlassen des Geschäftes auf den Ladendiebstahl ansprach, machte dieser Anstalten, mit seiner Beute zu flüchten. Der Zeuge konnte den Ladendieb zunächst festhalten. Dieser riss sich jedoch mit Gewalt los, stieg in einen an einer Haltestelle stehenden Bus ein und fuhr damit davon. Eine Polizeistreife konnte den mutmaßlichen Täter mit den gestohlenen Jacken an der nächsten Haltestelle im Bus stellen. Der 21Jährige mit Wohnsitz in Jüchen ist bereits wegen Diebstahl in Erscheinung getreten. Ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.(Ha)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell