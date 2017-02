POL-MG: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Mönchengladbach (ots) - Am Nachmittag des 19.01.2017 (Donnerstag), um 16:10 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter ein Fenster einer Sparkassenfiliale am Schillerplatz beschädigt. Der Unbekannte warf ein Fensterglas mit einem Stein ein und flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unbekannten bei der Tat beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/290. (Ha)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell