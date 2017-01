POL-MG: Versuchter Gaststätteneinbruch Burgfreiheit

Mönchengladbach (ots) - In eine Gaststätte auf der Burgfreiheit in Odenkirchen versuchte ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag einzubrechen.

Er hebelte mehrmals an der Eingangstüre, schaffte es aber nicht, sie zu öffnen und flüchtete anschließend unverrichteter Dinge vom Ort.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell