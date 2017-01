POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - 1. Am Freitag, 27.01.2017, gegen 20.50 Uhr, hebelten drei bislang unbekannte Täter die Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses Am Kanalhaus auf. Sie brachen die Türe der in Renovierung befindlichen Erdgeschoßwohnung auf. Anschließend öffneten sie eine unverschlossene Wohnungstüre im ersten Obergeschoß. Danach versuchten sie vergeblich, eine weitere Wohnungstüre im ersten Obergeschoß aufzuhebeln. Die hierbei verursachten Geräusche führten zur Tatentdeckung. Die Täter flüchteten zu Fuß über die Straße Im Wiesengrund, wo sie einen vermutlich goldfarbenen Pkw bestiegen und davon fuhren.

2. Am Sonntagmorgen, gegen 08.15 Uhr, stellten die Bewohner eines Hauses an der Asdonkstraße fest, dass Unbekannte vergeblich versucht hatten, die Küchenfenster einer Doppelhaushälfte aufzuhebeln.

Zeugen, die Tathinweise, insbesondere zum Geschehen Am Kanalhaus, machen können, werden gebeten, die Polizei unter Tel. 02161/290 zu informieren. (Of)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell