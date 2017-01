POL-MG: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstagabend hat die Polizei einen mutmaßlichen Autoaufbrecher festgenommen. Der 33Jährige bot gegen 23:10 Uhr im Bereich des Europaplatzes mehreren Taxifahrern ein Navigationsgerät zum Kauf an. Ein Fahrer verständigte darauf die Polizei. Als die Polizisten eintrafen, entledigte sich der Mann eines Kabels und einer Plastikhalterung, indem er die Sachen aus seiner Jackentasche holte und auf den Gehweg warf. Ein dazu gehöriges Navigationsgerät konnte bei ihm aufgefunden werden. In dem Gerät war die Anschrift des Eigentümers eingespeichert. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass dieses Navigationsgerät zuvor aus einem geparkten Auto auf der Martinstraße gestohlen worden war. Dazu war eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen worden. Der Tatverdächtige ist polizeilich hinreichend bekannt. Am 19.01.2017 haben wir darüber berichtet, dass er am vergangenen Dienstag im Zusammenhang mit Pkw-Aufbrüchen aufgefallen ist. Der Beschuldigte wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, welcher eine Untersuchungshaft anordnete.

Auf der Martinstraße und auf der Badenstraße sind gestern zwischen 20 Uhr und 23 Uhr zwei weitere Autos aufgebrochen worden, indem Unbekannte die Seitenscheiben eingeschlagen haben. Ob der Festgenommene für diese Taten als Täter in Betracht kommt, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen und derzeit unklar. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, die mit diesen Aufbrüchen in einem Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/ 290. (Ha)

