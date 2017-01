POL-MG: Drei Pkw-Diebstähle - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht des vergangenen Sonntag auf Montag wurden von der Lannerstraße in Wickrath ein schwarzer BMW der 1er-Reihe und von der Odenwaldstraße in Geistenbeck ein grauer 3er BMW gestohlen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte einen in Dorthausen parkenden silbergrauen BMW mit LE-Kennzeichen.

Alle gestohlenen Fahrzeuge sind nicht mehr neuwertig und haben teilweise schon hohe Kilometerleistungen. Dennoch können die Ermittler nicht ausschließen, dass hier professionelle Diebe, möglicherweise auch bandenmäßig, tätig waren.

Die Polizei sucht daher Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten unter Telefon 02161-290./(JL)

