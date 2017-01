POL-MG: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Mönchengladbach (ots) - 1. Zwischen dem vergangenen Montag und Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Duvenstraße.

Ein Unbekannter hebelte in dieser Zeit ein Fenster im Erdgeschoss auf und stieg in das Haus ein. Die Räume wurden von ihm durchsucht und dabei gefundener Schmuck gestohlen.

2. Zwischen dem vergangenen Dienstag und Mittwoch drang ein Unbekannter in ein Haus Am Spielberg ein.

Er ging das Haus von der Rückseite an und versuchte zunächst vergeblich, zwei Fenster aufzuhebeln. Daraufhin schlug er die Verglasung ein und gelangte so in das Haus.

Das Haus wurde durchsucht und diverse Schränke durchwühlt. Über dabei gemachte Beute liegen noch keine Angaben vor.

Hinweise, insbesondere über Beobachtungen, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.

Kostenlose Informationen zum Thema Einbruchsschutz erhalten Sie werktags unter den Telefonnummern 02161 29-2823 oder 29-2826 oder per Mail an DKKV.Moenchengladbach@polizei.nrw.de . /(JL)

