POL-MG: Einbruch in Grundschule Charlottenstraße

Mönchengladbach (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu einem erneuten Einbruch in eine Schule. Diesmal war die Grundschule auf der Charlottenstraße betroffen.

Ein Unbekannter drang durch ein Kellerfenster, welches er einfach auftrat, in die Schule ein. Im Gebäude brach er zunächst einige Zwischentüren auf, bis er das Büro des Hausmeisters erreichte und dort Schlüssel an sich nahm, mit denen er schließlich in alle Räume gelangte.

Alle Räume wurden durchsucht und vorgefundenes Bargeld sowie ein Laptop gestohlen.

Trotz der Vielzahl der in letzter Zeit stattgefundenen Einbrüche in Schulen ist ein Zusammenhang der Taten derzeit nicht erkennbar und noch unklar. Die Ermittlungen auch diesbezüglich dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290. (JL)

