POL-MG: Zwei Wohnungseinbrüche zur Tageszeit

Mönchengladbach (ots) - 1. Zwischen 08:55 Uhr und 13:00 Uhr gelangten Unbekannte am Dienstag unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus Am Steinberg.

Dort hebelten sie eine Wohnungstüre in der ersten Etage mit Brachialgewalt auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten.

Mit erbeutetem Bargeld und Schmuck verließen die Einbrecher anschließend, wiederum von den übrigen Bewohnern unbemerkt, das Haus.

2. Zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr drang ein Unbekannter am Dienstag in eine Wohnung auf der Regentenstraße ein.

Auch hier gelangte er unbemerkt in das Mehrfamilienhaus. Die Eingangstüre der betroffenen Wohnung wurde, da sie unverschlossen war, wahrscheinlich mit einfachsten Mitteln geöffnet.

Aus der Wohnung wurden Bargeld und ein Navigationsgerät gestohlen.

Die Polizei fragt, wer Beobachtungen machte, die mit den Wohnungseinbrüchen im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an Telefon 02161-290.

Kostenlose Informationen zum Thema Einbruchsschutz erhalten Sie werktags unter den Telefonnummern 02161 29-2823 oder 29-2826 oder per Mail an

DKKV.Moenchengladbach@polizei.nrw.de . (JL)

