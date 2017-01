POL-MG: Weitere Einbrüche in Schulen

Mönchengladbach (ots) - Heute Vormittag sind der Polizei drei weitere Einbrüche in Schulen gemeldet worden.

In der Nacht von Sonntag, 22 Uhr auf Montag, 8 Uhr sind unbekannte Täter, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt haben, in die Räume einer Grundschule auf der Rohrstraße gelangt. Die Täter brachen im Gebäude verschlossene Zwischentüren auf und suchten nach Diebesgut. Wie heute schon berichtet, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag bereits in diese Schule eingebrochen.

Auf dem Weiersweg haben Unbekannte zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr die Fluchttür eines Schulgebäudes aufgebrochen und sind in die Grundschule eingedrungen. An dem Versuch, eine Verbindungstür zum Schulflur aufzuhebeln, scheiterten die Einbrecher und ließen von einer weiteren Tatbegehung ab.

In Betreuungsräume einer Grundschule auf der Neuwerker Straße sind unbekannte Täter zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 10 Uhr eingestiegen, nachdem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Die Unbekannten brachen einen Schrank auf und durchsuchten sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/ 290. (Ha)

