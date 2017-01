POL-MG: Einbruch in Schule

Mönchengladbach (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in dem Zeitraum von Freitag, 19 Uhr bis Samstag, 13 Uhr zu einem Einbruch in eine Grundschule auf der Rohrstraße gekommen. Unbekannte sind in das Schulgebäude eingedrungen und haben dort mehrere Türen aufgehebelt sowie Schränke aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Einbruch in einem Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161 /290.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell