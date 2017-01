POL-MG: Unfall durch tiefstehende Sonne

Mönchengladbach (ots) - Am Freitagvormittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bozener Straße zwei Personen leichtverletzt worden. Eine 83jährige Autofahrerin wurde durch tiefstehendes Sonnenlicht geblendet und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei fuhr sie gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Auch wurden die Seniorin und ihr Beifahrer bei dem Zusammenstoß verletzt und zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei weist daraufhin, dass die jahreszeitbedingte tiefstehende Sonne zu erheblichen Sichtbehinderungen führen kann. Fahren Sie bei diesen Lichtverhältnissen deshalb besonders vorsichtig und angepasst.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell