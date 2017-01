POL-MG: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots) - Am Freitagnachmittag ereigneten sich im Stadtgebiet zwei Wohnungseinbrüche im gleichen Tatzeitraum. Zwischen 17.15 und 20.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung auf der Straße Im Tal in MG-Wanlo, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten und vorgefundenen Schmuck stahlen. An der Taubengasse in MG-Wickrathberg wurde eine Terrassentür aufgehebelt, auch dort entwendete man Schmuck und sowie einen Bargeldbetrag. Bislang konnte die Polizei keine Hinweise auf die Täter erlangen, Zeugen werden um Hinweise an die Polizei Mönchengladbach unter 02161-290 gebeten.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell