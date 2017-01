POL-MG: Raubserie - Zwei Tatverdächtige in Haft

Mönchengladbach (ots) - Wie bereits berichtet wurde, ist es am Abend des 12.01.2017 zu einem bewaffneten Raubüberfall durch drei maskierte Täter auf eine Tankstelle an der Karlstraße gekommen. Die Polizei hat am 17.01.2017 die Wohnungen von drei Tatverdächtigen durchsucht. Gegen einen 19Jährigen ergab sich ein dringender Tatverdacht, er ging am Mittwoch in Untersuchungshaft. Nach einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt auf der Reyerhütter Straße am 23.12.2016 hat ein aufmerksamer Zeuge beobachtet, wie mehrere Personen in einem Fahrzeug flüchteten. Zuvor hatten drei Täter den Kassierer mit zwei Schusswaffen bedroht und Bargeld gefordert. Die Ermittlungen führten am 24.12.2016 zur Festnahme eines 18jährigen Mönchengladbachers, welcher sich seit dem 25.12.2016 in Untersuchungshaft befindet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ist die Kriminalpolizei auf die Spur der drei Tatverdächtigen (18, 19, 19) gekommen. Am Dienstag fanden die Ermittler bei einem der beiden 19jährigen Verdächtigen zwei Schreckschusswaffen und zwei Sturmhauben. Durch das Landeskriminalamt wurden noch am gleichen Tag Spuren abgeglichen, wodurch sich die Tatbeteiligung dieses Heranwachsenden bestätigte. Er legte bei seiner Vernehmung für beide Überfälle ein Geständnis ab. Weiterhin gab er zu, an zwei weiteren Überfällen in Mönchengladbach und drei im Kreis Neuss beteiligt gewesen zu sein. Angaben zu den Mittätern machte er dabei nicht. Bei allen Taten waren die Räuber maskiert und forderten unter Vorhalt von Schusswaffen Bargeld. Ihre Beute schafften sie in einem Rucksack weg. In Mönchengladbach wurde auf diese Weise am 11.11.2016 eine Tankstelle auf der Marienburger Straße und am 16.12.2016 ein Getränkemarkt auf der Künkelstraße überfallen. Im Kreis Neuss kam es am 18.11.16 und am 26.11.2016 zu Überfällen auf eine Tankstelle in Korschenbroich und am 07.01.2017 auf einen Getränkemarkt in Osterath. Der dringend tatverdächtige 19Jährige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, welcher eine Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.(Ha)

