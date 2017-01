POL-MG: Wohnungseinbrüche blieben im Versuch stecken

Mönchengladbach (ots) - In dem Zeitraum von Sonntag bis Dienstagmittag haben unbekannte Täter auf der Straße Elsenkamp versucht gleich zwei Terrassentüren aufzubrechen. Die Einbrecher begaben sich über den Garten zur Terrasse des Einfamilienhauses, wo sie erfolglos an den beiden Terrassentüren hebelten. Diese waren vor kurzem mit einer zusätzlichen Einbruchschutzverriegelung ausgestattet worden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus auf der Hardenbergstraße einzudringen, indem sie an der Haustür hebelten. Aufgrund des Umstandes, dass die Tür ordnungsgemäß verschossen war, scheiterten sie bei diesem Versuch.

Auf der Hans-Böckler-Straße hebelten Unbekannte am Dienstagabend zwischen 20:30 Uhr und 23:25 Uhr eine Gartentür auf, um an die Rückseite eines Einfamilienhauses zu gelangen. Hier machten sie sich an einem Fenster zu schaffen, wobei sie einen Alarm auslösten und von einer weiteren Tatausführung abließen.

Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, welche mit diesen Taten im Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/ 290.

Kostenlose Informationen zum Thema Einbruchsschutz erhalten Sie werktags unter den Telefonnummern 02161 29-2823 oder 29-2826 oder per Mail an DKKV.Moenchengladbach@polizei.nrw.de . (Ha)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell